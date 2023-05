Medio Oriente: Jihad islamica, "cessate il fuoco se Israele ferma le uccisioni mirate"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento della Jihad islamica palestinese accetterà un cessate il fuoco solo se Israele fermerà le operazioni mirate contro i suoi membri. Lo ha riferito il quotidiano "The Times of Israel", secondo quanto dichiarato dalla stessa Jihad islamica. Tra le altre condizioni richieste figurano anche la consegna del corpo del prigioniero palestinese, Khader Adnan, morto di fame la scorsa settimana in una prigione israeliana, e lo stop della sfilata delle bandiere nella Città Vecchia di Gerusalemme durante la giornata di Gerusalemme, prevista il 19 maggio. L'Egitto ieri ha tentato di mediare un cessate il fuoco, che sarebbe dovuto entrare in vigore a partire dalle 21:00 ora locale (le 20:00 in Italia), ma gli attacchi aerei e il lancio di razzi sono proseguiti. (Res)