Germania: spari alla Mercedes-Benz, sale a due il bilancio delle vittime

- È salito a due il bilancio delle vittime dei colpi d'arma da fuoco esplosi oggi all'interno di una fabbrica del gruppo automobilistico tedesco Mercedes-Benz a Singelfingen. È quanto comunicato dalla polizia, che ha arrestato l'autore degli spari. Si tratta di un 53enne, su cui al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli. I morti sono due 44enni. Secondo le forze dell'ordine, che continuano a indagare sul movente, l'arrestato ha agito da solo. In precedenza, risultavano una vittima e un ferito grave a causa degli spari, con fonti non confermate che portavano a tre il totale dei feriti. (Geb)