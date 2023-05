Cina-Australia: ministro Commercio Canberra inizia oggi visita di 3 giorni a Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Commercio dell'Australia, Don Farrell, inizia oggi una visita di tre giorni in Cina. Lo ha annunciato la portavoce del ministero del Commercio cinese, Shu Jueting, nella conferenza stampa odierna. La visita arriva all'indomani della ripresa delle esportazioni di rame australiano nella prima potenza asiatica, iniziativa che segna un ulteriore allentamento delle barriere commerciali imposte da Pechino dal 2020. Stando ai dati delle dogane di Canberra, l'Australia ha esportato minerali e concentrazioni di rame per 41 milioni di dollari in Cina all'inizio dell'anno. La ripresa delle spedizioni di metallo, sospese a dicembre 2020, segue la liberalizzazione del commercio bilaterale di orzo, frutto di un accordo raggiunto il mese scorso da Pechino e Canberra. Stando a quanto riferito dalla ministra degli Esteri australiana, Penny Wong, la Cina ha accettato di revocare le restrizioni al commercio del cereale, ottenendo da Canberra la temporanea sospensione della relativa causa intentata presso l'Organizzazione mondiale del commercio (Omc). (segue) (Cip)