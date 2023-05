Cina-Australia: ministro Commercio Canberra inizia oggi visita di 3 giorni a Pechino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha imposto dazi superiori all'80 per cento alle importazioni di orzo australiano a maggio 2020, nel contesto del progressivo deterioramento delle relazioni diplomatiche e commerciali. Secondo quanto riferito da Wong in una conferenza stampa tenuta con il ministro del Commercio, Don Farrell, l'11 aprile ad Adelaide, Pechino ha tuttavia deciso di intraprendere una revisione "accelerata" delle restrizioni, iniziativa cui il governo federale australiano intende rispondere sospendendo per tre mesi – con una proroga di altri 31 giorni, se necessario – la causa intentata presso l'Omc per contestare le restrizioni sull'orzo. "Le ragioni per cui il governo dell'Australia ha intrapreso questa iniziativa risiedono nel fatto che vogliamo assistere alla revoca di questi ostacoli, di questi dazi, il prima possibile. E crediamo che questo sia anche nell'interesse della Cina", ha evidenziato Wong. (segue) (Cip)