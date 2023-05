Tav: Gay (Confindustria), auspichiamo che 2032 sia data certa per conclusione lavori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo più di 30 anni abbiamo finalmente una data di conclusione della Tav Torino-Lione. Auspichiamo che questa data sia certa e veda la conferma anche dai partner Europei coinvolti. Lo ha affermato il presidente di Confindustria Piemonte Marco Gay al convegno per i 50 anni dell'associazioni degli imprenditori del territorio in corso alla Nuvola Lavazza, commentando l'ipotesi di un allungamento dei tempi di realizzazione della Tav da parte della Francia. "Non è una partita che non si può giocare", ha concluso Gay. (Rpi)