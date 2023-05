Ucraina: "Cnn", Londra ha consegnato a Kiev missili da crociera Storm Shadow

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito ha fornito all'Ucraina missili da crociera Storm Shadow, dalla gittata di circa 250 chilometri, in vista dell'offensiva primaverile delle forze ucraine nei territori occupati dalla Russia. Lo scrive l'emittente televisiva "Cnn", che cita "molteplici alti funzionari occidentali". Gli Storm Shadow sono avanzati missili da crociera con caratteristiche stealth sviluppati da Francia e Regno Unito, dalla gittata di poco inferiore ai missili da teatro Atacm, che sino ad oggi gli Stati Uniti si sono trattenuti dal fornire all'Ucraina per scongiurare il rischio di un ulteriore allargamento del conflitto. Armi come i missili Storm Shadow consentirebbero all'Ucraina di colpire centri logistici e di comando della Russia in Crimea, ma anche obiettivi all'interno del territorio della Russia: proprio questo scenario è ritenuto rischioso da Washington, come confermato del resto dal recente attacco con droni esplosivi contro il Cremlino, imputato da Mosca all'Ucraina. Secondo un ufficiale anonimo delle forze armate Usa, lo Storm Shadow segna "una svolta in termini di gittata" per le forze armate ucraine, anche se al momento queste ultime soffrono una carenza di aerei da combattimento in grado di lanciare i missili. L'ulteriore accelerazione di Londra potrebbe essere dettata anche dal grave deterioramento delle capacità di difesa aerea di punta dell'Ucraina lungo la linea del fronte, che nelle scorse settimane ha portato a una intensificazione degli attacchi aerei russi con bombe plananti dalla gittata di circa 40-50 chilometri. (Was)