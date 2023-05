Spagna: governo stanzierà 22 miliardi euro per migliorare irrigazione e digitalizzazione ciclo acqua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo stanzierà 22 miliardi di euro per migliorare l'irrigazione e la digitalizzazione del ciclo dell'acqua. Lo ha annunciato la vicepresidente e ministra dell'Economia, Nadia Calvino, durante il suo discorso di apertura al Forum internazionale organizzato dal quotidiano "Expansion", sottolineando che queste risorse accompagnano il dispiegamento di misure aggiuntive per alleviare l'impatto della siccità che il Paese sta soffrendo. Secondo la ministra, questo pacchetto di misure "fornirà un importante sostegno finanziario a breve termine agli agricoltori e agli allevatori più colpiti dalla guerra in Ucraina e dalla siccità". "L'obiettivo è continuare a progredire su soluzioni strutturali che consentano un migliore utilizzo delle risorse idriche e l'adattamento ai cambiamenti climatici, il cui impatto sta diventando sempre più evidente", ha evidenziato Calvino. (Spm)