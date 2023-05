Kenya: nove morti e 80 ricoverati per malattia non identificata nel nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno nove persone sono morte e più di altre 80 sono state ricoverate in ospedale per una misteriosa malattia nella contea di Marsabit, nel nord del Kenya. Lo ha confermato ai media un amministratore locale, precisando che fra le vittime sei erano adulti e tre erano bambini di età compresa fra gli uno e i tre anni. Secondo le informazioni disponibili, la maggior parte delle persone colpite ha mostrato sintomi simil-influenzali, occhi gialli, milza gonfia e forti mal di testa, hanno riferito i media locali. Alcuni pazienti sono risultati positivi alla malaria, ma i medici non escludono si tratti anche di leishmaniosi viscerale, nota anche come malattia di kala-azar. Quest'ultima malattia è caratterizzata da attacchi irregolari di febbre, perdita di peso, ingrossamento della milza e del fegato e anemia. Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), se non trattata può essere fatale in oltre il 95 per cento dei casi. (Res)