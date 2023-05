Francia: a marzo record negativo delle nascite, mai così poche dal 1994

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A marzo in Francia si è registrato il tasso più basso di natalità dal 1994. Lo ha reso noto l'Istituto nazionale delle statistiche e degli studi economici (Insee). In totale a marzo si sono registrate in media 1.816 ascite al giorno, il 7 per cento in meno rispetto allo stesso mese dello scorso anno. La tendenza sarebbe riconducibile al calo del numero di donne in età di procreazione e alla diminuzione del tasso di fecondità, che dal 2015 ha continuato a scendere arrivando a 1,80 bambini per donna.(Frp)