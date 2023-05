Milano: Cupla Lombardia, al via convegno su legge delega per l’assistenza anziani non autosufficienti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà il prossimo venerdì 12 maggio il convegno promosso da Cupla Lombardia e dedicato alla legge delega per l’assistenza agli anziani non autosufficienti, approvata nel marzo scorso dal Parlamento alla “quasi unanimità”. È certamente una buona base di partenza e recepisce largamente lo spirito e le proposte del “Patto per un nuovo Welfare sulla non autosufficienza” che vede la partecipazione di ben 57 Associazioni, di cui sono parte attiva tutti i Soggetti costituenti Cupla. Le Associazioni aderenti al Patto hanno lavorato assiduamente in questi ultimi due anni per costruire davvero una riforma organica ed efficace, di grande importanza per la vita e la condizione degli anziani, oggi e in futuro. Il relatore Cristiano Gori, portavoce del “Patto per la non autosufficienza” che raggruppa 57 Associazioni, sottolinea che “L’Italia, finalmente, si è dotata di una riforma organica del settore. È un passaggio fondamentale considerato che il contesto degli anziani non autosufficienti si è strutturalmente modificato. La riforma rappresenta anche un caso di “ascolto” della società civile e il testo della legge recupera numerose proposte elaborate dal “Patto”. Decisivo è l’approccio unitario al tema: oggi le risposte sono infatti largamente frammentate e disorganiche e perciò inefficaci. Ora guardiamo avanti: auspichiamo di poter proseguire nel proficuo e costruttivo confronto con le istituzioni”. Ora però comincia la parte più difficile: tradurre la delega in opportune e puntuali risposte per gli anziani e per le famiglie. Fondamentale è l’investimento delle risorse necessarie (cospicue) e un lavoro partecipato e condiviso ai fini della redazione dei Decreti attuativi. Centrale, durante il convegno, la relazione di Secondo Welfare con “Sguardi sulla non autosufficienza. Traiettorie e percorsi di innovazione sociale”. (Com)