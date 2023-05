Imprese: da Trenitalia prezzi speciali per partire in crociera con Costa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Costa Crociere e Trenitalia (società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS Italiane) propongono una nuova iniziativa per lo sviluppo della mobilità turistica sostenibile. Fino al 31 gennaio 2024 - si legge in un comunicato - chi desidera partire per una vacanza con Costa Crociere potrà raggiungere uno dei porti di imbarco italiani in treno, usufruendo di un'offerta speciale per l'acquisto del biglietto sulle Frecce e gli Intercity di Trenitalia, con sconti dal 20 per cento all'80 per cento rispetto al prezzo base intero. L'emissione del biglietto a tariffa scontata Trenitalia è prevista per tutte le partenze e gli arrivi nei seguenti porti di destinazione delle navi Costa: Trieste, Venezia P. Marghera, Savona, Genova, La Spezia, Civitavecchia, Napoli, Salerno, Bari, Taranto, Catania, Messina e Palermo. In questo modo gli ospiti potranno raggiungere comodamente in treno il proprio porto di partenza o fare rientro a casa dopo la crociera, risparmiando sui costi e senza dover utilizzare la propria auto, con un evidente beneficio anche per l'ambiente.(Com)