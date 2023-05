Imprese: rapporto Federlazio, +15,4 per cento occupazione ma problema reperire manodopera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova costituisce un punto di riferimento e una fonte irrinunciabile di notizie politiche, economiche ma anche di approfondimento delle realtà territoriali" Lorenzo Tagliavanti

Presidente della Camera di Commercio di Roma

24 luglio 2021

- Nel 2022 le imprese del Lazio hanno registrato un più 15,4 per cento di occupazione, tuttavia sono preoccupanti i dati relativi alle difficoltà diffuse nel reperimento della manodopera. È quando emerge dall'indagine Congiunturale 2023 di Federlazio "Le Pmi di fronte all'instabilità della congiuntura economica", presentata oggi nella sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano, sede della Camera di Commercio di Roma. Secondo quanto riportato dall'indagine l'incremento dei livelli occupazionali si è verificato prevalentemente tra le imprese di media dimensione. E in merito agli aspetti riguardanti il lavoro, si evidenzia che il 46 per cento degli imprenditori intervistati riscontra forti criticità nella ricerca di personale che riguardano in maniera particolare le figure professionali specializzate, ma anche quelle generiche. Inoltre, a fine 2022 soltanto il 2 per cento delle aziende aveva addetti in Cassa Integrazione guadagni. Nel 2020, invece, le imprese che avevano fatto ricorso a tale strumento erano state l'80 per cento. (Rer)