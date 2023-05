Imprese: rapporto Federlazio, in 2022 investimenti per 70 per cento aziende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova costituisce un punto di riferimento e una fonte irrinunciabile di notizie politiche, economiche ma anche di approfondimento delle realtà territoriali" Lorenzo Tagliavanti

Presidente della Camera di Commercio di Roma

24 luglio 2021

- Nel 2022 il 70 per cento delle aziende del Lazio ha realizzato investimenti, un incremento che è stato notevole rispetto al 59,7 per cento del 2021. È quando emerge dall'indagine Congiunturale 2023 di Federlazio "Le Pmi di fronte all'instabilità della congiuntura economica", presentata oggi nella sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano, sede della Camera di Commercio di Roma. Gli interventi si sono concentrati soprattutto nella formazione e aggiornamento del personale (31,4 per cento) nella ricerca e sviluppo di nuovi prodotti e servizi (22,9 per cento) nella digitalizzazione del processo produttivo (22,1 per cento) e delle attività amministrative (14,3 per cento).(Rer)