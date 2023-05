Imprese: rapporto Federlazio, 56 per cento ha subito impatto rincari energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2022 circa il 56 per cento delle imprese del Lazio ha registrato impatti negativi dovuti dall'incremento dei costi per la fornitura di energia elettrica e gas: il 38 per cento significativi, il 13,4 per cento gravi, il 4,2 per cento molto gravi. È quando emerge dall'indagine Congiunturale 2023 di Federlazio "Le Pmi di fronte all'instabilità della congiuntura economica", presentata oggi nella sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano, sede della Camera di Commercio di Roma. Sono diffusi e significativi anche gli effetti determinati dalle criticità dei mercati di approvvigionamento che sono stati giudicati negativi da quasi quattro imprese su dieci: molto grave (per il 5 per cento), abbastanza grave (per il 33 per cento). (Rer)