Energia: Germania, Rwe non esclude di anticipare la decarbonizzazione

- Il gruppo per l'energia tedesco Rwe non esclude di anticipare la decarbonizzazione dalla scadenza attualmente stabilita al 2030. “Siamo disponibili a discuterne” con il governo federale, ha dichiarato il direttore finanziario dell'azienda, Michael Mueller. Il dirigente ha negato che tali colloqui siano già avvenuti o siano in corso. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, nel 2022 il carbone ha rappresentato circa il 12 per cento dell'utile operativo rettificato di Rwe. (Geb)