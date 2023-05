Cina: inflazione al consumo aumentata dello 0,1 per cento ad aprile, ai minimi da due anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’indice dei prezzi al consumo (Ipc), un indicatore chiave dell’inflazione, è aumentato dello 0,1 per cento annuo in Cina ad aprile, toccando i minimi da febbraio 2021 e in calo rispetto allo 0,7 per cento misurato a marzo. Lo indica l’Ufficio nazionale di statistica (Nbs), i cui dati hanno deluso le aspettative di crescita dello 0,4 per cento stimate in media dagli analisti. In calo anche l’indice dei prezzi alla produzione (Ppi), che nello stesso periodo è sceso del 3,6 per cento su base annua, contraendosi per il settimo mese consecutivo e ponendosi ai minimi da maggio 2020. Il dato sull’inflazione al consumo e la deflazione all’ingrosso segnalano la persistente fragilità della domanda interna cinese, che fatica a riprendersi dopo le chiusure generalizzate disposte per contenere il Covid-19. (Cip)