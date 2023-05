Pasta: Coldiretti, accordi di filiera contro speculazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il caro prezzi - continua la Coldiretti - ha tagliato del 4,7 per cento le quantità di prodotti alimentari acquistate dagli italiani nel 2023 che sono però costretti però a spendere comunque il 7,7 per cento in più a causa dei rincari determinati dalla crisi energetica, nel primo trimestre del 2023, secondo su dati Istat. Le difficoltà si estendono dalle tavole alle campagne, dove oltre un terzo delle aziende agricole (34 per cento) si trova costretta a lavorare in una condizione di reddito negativo, mentre il 13 per cento è addirittura in una situazione così critica da portare alla cessazione dell’attività, secondo il Crea, che evidenzia i forti aumenti dei costi di produzione. Il grano duro per la pasta viene pagato in Italia circa 36 centesimi al chilo ad un valore che non copre i costi di produzione ed è inferiore di oltre il 30 per cento rispetto allo stesso periodo scorso anno mentre il prezzo della pasta è aumentato il doppio dell’inflazione. Una anomalia di mercato sulla quale - conclude la Coldiretti - è bene intervenire chiarezza anche sulla base della nuova normativa sulle pratiche sleali a tutela delle 200 mila imprese agricole che coltivano grano e dei consumatori, che portano in tavola in media 23 chili all’anno di pasta. (Com)