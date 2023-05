Roma: al Bioparco nati otto fenicotteri e un pinguino del Capo, domenica evento "Mamme da record" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il pinguino del Capo è classificato come specie minacciata dall’Iucn (Unione mondiale per la conservazione della natura) - spiega la presidente della Fondazione Bioparco, Paola Palanza - questi uccelli subiscono infatti i danni arrecati all’ecosistema in cui vivono dall’inquinamento e dalle attività antropiche. La nostra colonia è inserita nel programma europeo per la tutela delle specie minacciate di estinzione Eep (European ex situ programme) che ha l’obiettivo di gestire popolazioni animali in nome della conservazione - conclude Palanza - anche per eventuali ripopolamenti in natura; il progetto è coordinato dall’Eaza (Associazione europea zoo e acquari), di cui il Bioparco è membro". Domenica 14 maggio per festeggiare le nuove nascite in occasione della Festa della Mamma, il Bioparco organizza visite guidate nel parco dal titolo Mamme da record. Dalle ore 11:30 alle 16:00 si potranno scoprire, tra giraffe, canguri, elefanti asiatici, orsi e fenicotteri le peculiarità del legame mamma-cucciolo, le differenze delle cure parentali nelle diverse specie e l’importante ruolo degli Zoo per le specie minacciate di estinzione. Inoltre, durante i pasti degli animali, i keeper del Parco si soffermeranno sulle particolarità del legame tra le mamme e i loro cuccioli. (Com)