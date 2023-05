Imprese: Bayer, utile Ebitda in calo del 15 per cento nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato agrobiochimicofarmaceutico tedesco Bayer ha registrato nel primo trimestre del 2023 un declino dell'utile operativo rettificato (Ebitda) del 15 per cento su base annua a 4,47 miliardi di euro. Nello stesso periodo, il fatturato è diminuito dell'1,7 percento a 14,39 miliardi di euro. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, sui bilanci del gruppo hanno gravato i prezzi più bassi del glifosato e l'indebolimento delle attività nel comparto farmaceutico. Per l'intero 2023, Bayer presume ora che raggiungerà soltanto il limite inferiore delle sue previsioni. Le vendite dovrebbero aumentare dal due al tre percento a 51-52 miliardi di euro, mentre l'utile operativo rettificato dovrebbe scendere a 12,5-13 miliardi di euro dai 13,5 dello scorso anno. (Geb)