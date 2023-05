Armenia-Azerbaigian: Pashinyan, non rifiuto incontro con Aliyev il 14 maggio a Bruxelles

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro armeno Nikol Pashinyan non si rifiuta di incontrare il presidente dell'Azerbaigian Ilham Aliyev a Bruxelles il 14 maggio dopo un attacco odierno delle Forze armate azerbaigiane nel villaggio di Sotka. "Per ora, non ho cambiato la mia decisione di andare a Bruxelles per i negoziati (con Aliyev) domenica", ha detto Pashinyan nel corso di una riunione governativa. Tuttavia, il premier ritiene improbabile la firma di un accordo di pace con l'Azerbaigian nel corso dell'incontro a Bruxelles, poiché il progetto di accordo bilaterale per la pace e le relazioni interstatali è ancora in fase preliminare. "Quanto è probabile che domenica sarà firmato un trattato di pace con l'Azerbaigian? Sfortunatamente, questa probabilità è molto bassa. È troppo presto per firmarlo. D'altra parte, abbiamo il compito, se possibile, di preparare rapidamente il documento e firmarlo", ha osservato Pashinyan. Allo stesso tempo, il primo ministro ha osservato che le azioni odierne di Baku mettono in dubbio gli accordi fondamentali raggiunti a Praga e Sochi, secondo cui le parti riconoscono l'integrità territoriale l'una dell'altra. "Se l'Azerbaigian riconosce l'integrità territoriale dell'Armenia, allora perché sta bombardando il territorio sovrano del nostro Paese, specialmente se, secondo gli accordi tripartiti di Sochi, le parti devono astenersi dall'usare la forza? Baku ha violato duramente questi accordi pubblici tripartiti ed è generalmente difficile ricordare almeno un documento accettato congiuntamente che Baku non viola", ha concluso Pashinyan. (Rum)