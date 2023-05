Ue: da commissione Parlamento primo via libera su norme per Intelligenza artificiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione per il mercato interno (Imco) e la commissione per le Libertà civili (Libe) del Parlamento europeo hanno adottato una bozza di mandato negoziale sulle prime norme in assoluto per l'intelligenza artificiale. Il testo è stato adottato con 84 voti a favore, 7 contrari e 12 astensioni. "Nei loro emendamenti alla proposta della Commissione, gli eurodeputati intendono garantire che i sistemi di intelligenza artificiale siano controllati da persone, siano sicuri, trasparenti, tracciabili, non discriminatori e rispettosi dell'ambiente. Vogliono inoltre che la definizione di IA sia uniforme e neutrale dal punto di vista tecnologico, in modo da poter essere applicata ai sistemi di di oggi e di domani", si legge in una nota del Parlamento europeo. Le norme seguono un approccio basato sul rischio e stabiliscono obblighi per fornitori e utenti a seconda del livello di rischio che l'IA può generare. "I sistemi che presentano un livello di rischio inaccettabile per la sicurezza delle persone saranno severamente vietati, compresi i sistemi che utilizzano tecniche subliminali o manipolative intenzionali, sfruttano le vulnerabilità delle persone o sono utilizzati per il social scoring (classificazione delle persone in base al loro comportamento sociale, allo status socio-economico, alle caratteristiche personali)", si legge ancora nella nota. Nella bozza adottata, i deputati hanno modificato in modo sostanziale l'elenco per includere divieti sugli usi intrusivi e discriminatori dei sistemi di IA come i sistemi di identificazione biometrica remota "in tempo reale" in spazi accessibili al pubblico; i sistemi di identificazione biometrica a distanza "a posteriori", con l'unica eccezione delle forze dell'ordine per il perseguimento di reati gravi e solo previa autorizzazione giudiziaria, i sistemi di categorizzazione biometrica che utilizzano caratteristiche sensibili (ad esempio, sesso, razza, etnia, cittadinanza, religione, orientamento politico); i sistemi di polizia predittivi (basati su profili, ubicazione o comportamenti criminali passati); i sistemi di riconoscimento delle emozioni nelle forze dell'ordine, nella gestione delle frontiere, nei luoghi di lavoro e nelle istituzioni educative e il monitoraggio indiscriminato di dati biometrici dai social media o dalle telecamere a circuito chiuso per creare database di riconoscimento facciale (in violazione dei diritti umani e del diritto alla privacy). (segue) (Beb)