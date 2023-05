Ue: da commissione Parlamento primo via libera su norme per Intelligenza artificiale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati hanno inoltre ampliato la classificazione delle aree ad alto rischio per includere i danni alla salute, alla sicurezza, ai diritti fondamentali o all'ambiente e hanno aggiunto alla lista ad alto rischio i sistemi di IA per influenzare gli elettori nelle campagne politiche e nei sistemi di raccomandazione utilizzati dalle piattaforme di social media (con più di 45 milioni di utenti ai sensi della legge sui servizi digitali). Infine, i modelli generativi, come Gpt, dovranno rispettare ulteriori requisiti di trasparenza, come la divulgazione del fatto che il contenuto è stato generato dall'IA, la progettazione del modello per evitare che generi contenuti illegali e la pubblicazione di sintesi dei dati protetti da copyright utilizzati per la formazione. Per promuovere l'innovazione dell'IA, i deputati hanno aggiunto esenzioni a queste regole per le attività di ricerca e per i componenti dell'IA forniti con licenze open-source. Prima di poter avviare i negoziati con il Consiglio sulla forma definitiva della legge, la bozza di mandato negoziale deve essere approvata dall'intero Parlamento, il cui voto è previsto per la sessione del 12-15 giugno. (Beb)