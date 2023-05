Imprese: Nexi, nel primo trimestre 2023 ricavi a 741,7 milioni, conferma guidance 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo trimestre del 2023 per Nexi i ricavi si sono attestati a 741,7 milioni di euro, in crescita del 9 per cento rispetto al primo trimestre 2022(+11 per cento a/a al lordo delle scheme fees), con il mese di gennaio caratterizzato da un confronto favorevole a/a. Nel trimestre si è registrata una forte performance finanziaria in tutte le geografie. L'Ebitda è stato pari a 335,7 milioni di euro, in crescita del 13,6 per cento rispetto all'anno precedente. L'Ebitda Margin si è attestato al 45 per cento, con un incremento di 183 punti base rispetto al primo trimestre 2022. Al 31 marzo 2023, la Posizione Finanziaria Netta gestionale è pari a 5.518 milioni di euro e il rapporto Posizione Finanziaria Netta/Ebitda è pari a 3,3x comprensivo dell'acquisizione del merchant book di Isp in Croazia che è stata completata a febbraio 2023. La leva finanziaria pro-forma che invece include le sinergie run-rate si attesta a circa 2,9x, in linea con il piano. La weighted average maturity è di circa 4 anni, senza scadenze fino al 2024, con un costo cash medio del debito al lordo delle imposte pari a circa il 2,7 per cento. In particolare, la cassa disponibile è più che sufficiente a rimborsare le scadenze del debito del 2024 e del 2025. Prosegue l’attuazione della strategia di Gruppo in linea con il piano, con una generazione di circa € 2,8 miliardi di excess cash prevista nel 2023-25. Gli assets acquisiti già annunciati (Italia, Grecia, Croazia e Spagna) hanno registrato una forte crescita e le cessioni degli assets non core stanno procedendo secondo i piani. Nexi conferma la Guidance 2023 coerente con l’ambition a medio-lungo termine presentata al Capital Markets Day. (Com)