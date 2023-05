Mali: Unione africana accoglie con favore data referendum costituzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione Africana (Ua) ha accolto con favore la decisione del governo del Mali di indire un referendum su una bozza di nuova costituzione il prossimo 18 giugno. In una nota, il presidente della commissione dell'Ua, Moussa Faki Mahamat, ha esortato i maliani a "mettere al primo posto l'interesse del Paese" e a "contribuire al successo del referendum", dicendosi convinto che l'organizzazione del voto rappresenti un passo fondamentale verso il ritorno ad un governo a guida civile. Le dichiarazioni di Mahamat si inseriscono nel quadro del dibattito nazionale sul referendum, proposto dalla giunta militare salita al potere con due colpi di Stato in meno di un anno, il primo ad agosto del 2020, il secondo a maggio del 2021. Sebbene la commissione elettorale abbia garantito in conferenza stampa che il voto si terrà regolarmente - la precedente data era stata rinviata per motivi logistici -, le opposizioni continuano a considerare il referendum di giugno illegittimo e illegale, convinte che la giunta al potere, in quanto autorità non elette dal popolo, non abbia il diritto di far adottare una nuova Costituzione. Il coordinamento “Appello 20 febbraio”, che riunisce più formazioni di opposizione, ha quindi annunciato un'imminente azione dinanzi ai tribunali per impedire lo svolgimento del referendum costituzionale. (Res)