Natalità: Mattarella, istituzioni rendano meno ardua strada genitorialità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La natura demografica italiana “manifesta uno squilibrio che deve richiamare l’attenzione”. A dirlo è stato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una missiva invita agli organizzatori degli Stati generali della natalità, in corso a Roma. Alle istituzioni “compete la responsabilità di attuare politiche attive che permettano alle giovani coppie di realizzare il proprio progetto di vita, superando le difficoltà di carattere materiale e di accesso ai servizi che rendono ardua la strada alla genitorialità”, ha aggiunto il presidente ricordando che “politiche abitative, fiscali e sociali appropriate, conciliare l’equilibrio tra vita e lavoro, sono questioni fondamentali per lo sviluppo della famiglia”. (Rin)