Pakistan: arresto Khan, il governo schiera l’esercito per placare le proteste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Pakistan ha deciso di schierare l’esercito nella capitale Islamabad e in altre zone del Paese per placare le proteste contro l’arresto dell’ex premier Imran Khan, accusato di corruzione. Lo ha annunciato il primo ministro Shahbaz Sharif in un discorso alla nazione, promettendo “punizioni esemplari” per i cittadini coinvolti in atti di violenza. I sostenitori di Khan, ha affermato Sharif, hanno danneggiato “proprietà pubbliche e private”, costringendo l’esecutivo a schierare l’esercito a Islamabad, nella provincia del Punjab e in altre regioni del nord-ovest del Paese. Al momento il bilancio degli scontri è di sei morti, con centinaia di persone arrestate. Sostenitori dell’ex premier hanno bloccato strade e dato fuoco a posti di controllo della polizia e siti militari. Ieri si è verificato anche un assalto a una stazione radiofonica di Peshawar, nel nord-ovest. “Il popolo del Pakistan non ha mai assistito a simili scene”, ha detto Sharif al termine di una riunione del governo, raccontando anche di “ambulanze fermate con feriti a bordo e date alle fiamme”. (segue) (Inn)