Pakistan: arresto Khan, il governo schiera l’esercito per placare le proteste (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l’arresto di Imran Khan, la crisi politica, istituzionale e finanziaria del Pakistan è giunta a un punto di svolta rischioso, benché non inatteso. Il leader, presidente del Movimento per la giustizia del Pakistan (Pti), coinvolto in decine di inchieste, era scampato più volte all’arresto per interventi della magistratura o per lo “scudo umano” che i suoi sostenitori gli avevano fornito, mobilitandosi in migliaia ogni volta che le forze dell’ordine avevano tentato di privarlo della libertà. Che il giorno fatidico potesse essere imminente era stato ipotizzato da indiscrezioni mediatiche, soprattutto in vista della probabile incriminazione, in effetti formalizzata ieri, per il “caso Toshakhana”, riguardante le presunte irregolarità nella gestione dei doni ricevuti da dignitari stranieri. L’arresto del 9 maggio, invece, è stato chiesto per un’altra inchiesta, quella sul fondo Al Qadir University Project Trust (Aqupt), dal National Accountability Bureau (Nab), organo anticorruzione e di contrasto dei reati finanziari: l’Aqupt, di cui Khan è fondatore e presidente, è stato istituito per sostenere la creazione dell’Università Al Qadir, la cui prima pietra è stata posata nel 2019, quando il politico era premier. L’ateneo è ancora in costruzione vicino Islamabad, anche su terreni donati dalla società immobiliare Bahria Town, donazioni su cui ci sarebbero delle ombre. (segue) (Inn)