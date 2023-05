Pakistan: arresto Khan, il governo schiera l’esercito per placare le proteste (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Khan ha attribuito a Sharif anche un piano per eliminarlo fisicamente. Il 3 novembre in una sparatoria durante una manifestazione a Wazirabad, il leader del Pti è stato ferito a una gamba e un sostenitore del suo partito è morto. La polizia ha arrestato un sospetto, che avrebbe agito da solo e sparato al leader politico perché lo riteneva responsabile di diffondere odio e posizioni anti-religiose. Khan, respingendo l’ipotesi dell’estremista religioso solitario, ha dichiarato di essere stato informato di un piano per un ucciderlo ordito dal primo ministro, dal ministro dell’Interno Rana Sanaullah e da un alto ufficiale, il generale Faisal Naseer. Le forze armate hanno un peso rilevante negli equilibri politici del Pakistan (e anche una cooperazione importante con gli Stati Uniti). Il dito puntato contro i vertici militari evidenzia qualcosa in più di un’incrinatura. (segue) (Inn)