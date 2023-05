Pakistan: arresto Khan, il governo schiera l’esercito per placare le proteste (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicenda politico-giudiziaria di Khan, del resto, non ha risparmiato neanche altre istituzioni. Il carismatico ex premier, ex campione di cricket e filantropo, fondatore del Pti, arrivato alla guida del governo nell’agosto del 2018 dopo una netta vittoria elettorale, ha ancora un largo seguito. Il partito – nazionalista, populista, assistenzialista – mobilita ancora grandi masse. Per sua iniziativa a gennaio le assemblee legislative delle province del Punjab e di Khyber Pakhtunkhwa sono state sciolte, anche al fine di esercitare ulteriori pressioni per ottenere elezioni politiche anticipate (la scadenza naturale della legislatura è a ottobre), puntando sul fatto che generalmente nel Paese le elezioni politiche e provinciali si tengono simultaneamente. Sulla questione della data del voto si è aperto uno scontro che ha coinvolto il presidente della Repubblica, Arif Alvi (del Pti), la Commissione elettorale, la Corte suprema, il governo e il parlamento. Il governo si è poi scontrato con la Corte suprema anche in merito al potere di iniziativa del giudice capo, facendo approvare una legge che pone dei limiti, sulla quale è ancora in corso un giudizio di costituzionalità. (segue) (Inn)