Pakistan: arresto Khan, il governo schiera l’esercito per placare le proteste (7)

- Dopo gli ultimi sviluppi le possibilità di confronto tra maggioranza e opposizione si riducono ulteriormente. Da novembre il Pakistan sta cercando di sbloccare una tranche di 1,1 miliardi di dollari del Fondo monetario internazionale (Fmi). L’organizzazione e i creditori cercano rassicurazioni non solo finanziarie ma anche politiche sul fatto che il Paese rispetterà i suoi impegni, ovvero vorrebbero garanzie sull’attuazione degli accordi, qualunque parte sia al governo. La ripresa del programma è fondamentale per l’economia del Pakistan, distrutta da un’inflazione record, dal calo delle riserve di valuta estera e dalle ultime catastrofiche inondazioni. A ciò si aggiunge una situazione della sicurezza fuori controllo: il 25 aprile il Servizio interforze di relazioni pubbliche (Ispr) ha rivelato che nell’ultimo anno almeno 293 persone sono state uccise e 521 ferite in 436 attacchi terroristici. (Inn)