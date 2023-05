Francia: delegato generale Armamenti, 268 miliardi di euro in equipaggiamenti tra 2024 e 2030

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Legge di programmazione militare (Lpm) della Francia , che prevede un bilancio di 413 miliardi di euro tra il 2024 e il 2030, dedicherà 268 miliardi agli equipaggiamenti. Lo ha detto in un'intervista rilasciata al quotidiano "Les Echos" Emmanuel Chiva, delegato generale agli Armamenti presso il Ministero della Difesa. Nella precedente Lpm, il dato ammontava a 172 miliardi di euro. "Questa somma include 100 miliardi di euro per i programmi con effetto importante" come quelli dei blindati, dell'aeronautica o della marina "contro i 59 miliardi della precedente Lpm e i 49 miliardi per la manutenzione programmata del materiale"; ha affermato il delegato generale. "La nostra dottrina di difesa si basa sulla dissuasione nucleare. Deve quindi essere credibile e perenne e le scelte per l'ammodernamento si inseriscono sul lungo termine per assicurare la sicurezza dei nostri figli tra cinquant'anni", ha affermato il delegato generale.(Frp)