Spagna-Portogallo: da oggi in vigore il nuovo Trattato di amicizia e cooperazione

- Il governo spagnolo e quello portoghese hanno annunciato oggi in una nota congiunta l'entrata in vigore del Trattato di amicizia e cooperazione, firmato in occasione del 32mo vertice ispano-portoghese a Trujillo, nell'ottobre 2021. Il precedente Trattato, firmato nel 1977, ha svolto un "ruolo fondamentale" nello sviluppo parallelo di Spagna e Portogallo come democrazie. "In un momento essenziale di transizione democratica in entrambi i Paesi, la firma del Trattato ha unito i due popoli e ha contribuito allo sviluppo delle relazioni tra Spagna e Portogallo, in termini politici, commerciali, culturali, scientifici e tecnologici, tra i tanti. Inoltre, istituì il Consiglio di cooperazione ispano-portoghese, all'origine di quelli che sarebbero poi diventati i Vertici ispano-portoghesi", si sottolinea nel comunicato. In questi oltre quarant'anni, entrambi i Paesi e le loro società hanno subito molti cambiamenti: Spagna e Portogallo sono oggi democrazie consolidate, Stati membri dell'Unione europea, alleati della Nato e partner della Conferenza iberoamericana. I legami tra i due Paesi sono ormai forti e maturi, pienamente consolidati, per cui è necessario sviluppare un nuovo quadro che tenga conto dell'evoluzione delle relazioni, della loro crescente densità e profondità e della loro natura strategica e multidimensionale. In questo contesto, il nuovo Trattato di amicizia e cooperazione afferma i valori condivisi e aggiorna gli strumenti di cooperazione nei più diversi ambiti, sia bilaterali, comprese le relazioni transfrontaliere privilegiate, sia europei e internazionali. Per i governi di Spagna e Portogallo, l'entrata in vigore di questo Trattato significa "rinnovare e dinamizzare queste relazioni, adattandole alle circostanze del presente e guardando al futuro".(Spm)