Germania: nuovamente rinviata la presentazione della proposta di bilancio 2024

- Il ministro delle Finanze tedesco, Christian Lindner, ha nuovamente rinviato la presentazione della proposta di bilancio per il 2024, già in programma nella giornata di oggi dopo un primo posticipo deciso a marzo. Ora, la scadenza è stata spostata a dopo il 21 giugno, data in cui l'esecutivo federale avrebbe dovuto approvare la finanziaria per il prossimo anno. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, il governo del cancelliere Olaf Scholz è diviso sul bilancio per il 2024 e questo contrasto ne ritarda la presentazione. In particolare, diversi ministri hanno chiesto ulteriori 70 miliardi di euro rispetto alla pianificazione precedentemente concordata., Lindner si oppone all'aumento della spesa e sostiene la necessità di riportare la Germania a una disciplina rigorosa nei conti pubblici. (Geb)