Vaticano: cardinale Zuppi, un prete è sempre di strada

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cardinale Matteo Zuppi in una intervista a "Repubblica" osserva che "un prete è sempre di strada. A dire il vero lo siamo tutti, solo che pensiamo di essere di appartamento! Qualcuno cantava che il giudizio universale non passa per le case! Il cristiano è sempre di strada. Gesù non sta nei palazzi! Anche quando amministra una diocesi. Io ho molte incombenze amministrative, ma questo non vuol dire non essere attenti alle persone". Molti preti dicono: se vado in Vaticano rischio di perdere la fede. Zuppi spiega perché il Vaticano gode di così cattiva fama: "È un'idea sbagliata. In Vaticano c'è sempre stata una buona norma: chi ci lavora dentro deve lavorare anche in parrocchia. Il cardinale Casaroli tutte le domeniche celebrava la messa nel carcere minorile e conosceva tutti i ragazzi per nome". Però gli scandali, i conflitti intestini: "Ci sono stati, certo: ma la Chiesa non è la comunità dei perfetti. È fatta di uomini, e gli uomini sono peccatori. Però il Vaticano non è una banda di mascalzoni. Casta meretrix". (segue) (Res)