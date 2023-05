Vaticano: cardinale Zuppi, un prete è sempre di strada (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto alle accuse a Wojtyla sul caso Orlandi: "Sono inqualificabili. Mi spiace dirlo, ma chi le ha pronunciate così perde credibilità. Certe ricostruzioni forse sono frutto di un cuore ferito. Tanta vicinanza alle ferite: ma queste non giustificano le calunnie". Don Matteo si sofferma infine sulla morte: "La vorrei affrontare. Da lucido, potendole dire: cara sorella morte, vieni, non mi metti paura. Ci resterà male! Ma non sono sicuro che ci riuscirò. Conosco la mia fragilità". Il paradiso, invece, lo immagina come "una comunione piena, un amore che non finisce. La gioia di essere se stessi, senza diaframmi, uniti, una cosa sola con Dio e con il prossimo. Senza più paura", conclude il cardinale Zuppi. (Res)