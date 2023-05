Antitrust: istruttoria contro Apple per presunta posizione dominante nel mercato app (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La disponibilità dei dati relativi sia alla profilazione degli utenti sia alla misurazione dell'efficacia delle campagne pubblicitarie - pur nel rispetto della disciplina a tutela della privacy - sono elementi essenziali per l'appetibilità degli spazi pubblicitari venduti dagli sviluppatori di app e acquistati dagli inserzionisti. Per questo, secondo l'Autorità, la presunta condotta discriminatoria di Apple può causare un calo dei proventi della pubblicità degli inserzionisti terzi, a vantaggio della propria divisione commerciale; ridurre l'ingresso e/o impedire la permanenza dei concorrenti nel mercato dello sviluppo e della distribuzione di app; avvantaggiare le proprie app e, di conseguenza, gli apparati mobili e il sistema operativo iOS Apple. Per l'Antitrust la presunta riduzione di concorrenza nei mercati rilevanti e il conseguente rafforzamento dell'eco-sistema digitale di Apple potrebbero ridurre gli incentivi a sviluppare app innovative e ostacolare il passaggio degli utenti verso eco-sistemi digitali concorrenti (Rin)