Riforme: ministra Casellati, premier eletto, il Colle non si tocca

- Per ora c'è il metodo ma all'appello mancano ancora il merito, cioè la proposta di riforma messa nero su bianco, le differenze da limare tra Lega e Fratelli d'Italia e poi dopo ancora, non ultimo, l'accordo con le opposizioni. Certo la titolare del ministero, Maria Elisabetta Alberti Casellati, in una intervista alla "Stampa" si dice "soddisfatta" perché "i tempi sono maturi per una riforma condivisa" ma sa benissimo anche per il ruolo ricoperto nella passata legislatura di presidente del Senato che i veri nodi, al di là dei sorrisi e degli scambi di gentilezze nelle "consultazioni" di martedì scorso, arriveranno quando il governo scodellerà per iscritto la sua proposta di riforma. "Martedì si è raggiunto un primo importante risultato. Dal confronto a tutto campo con le forze politiche di opposizione - racconta la ministra - è emerso unanimemente che le riforme costituzionali servono per dare finalmente stabilità al governo del nostro Paese. 68 governi in 75 anni di storia repubblicana, con la durata media di 14 mesi, non sono accettabili". Non è cambiato nulla, però, rispetto ai confronti che aveva fatto a gennaio: "È un secondo giro che ha, nella presenza del presidente Meloni e dei vicepremier Tajani e Salvini, una grande rilevanza politica. Ha mostrato l'unità della maggioranza nel confrontarsi con le opposizioni prima di formulare un testo. Un approfondimento utile perché il tempo e lo scambio di idee portano spesso a ulteriori valutazioni da entrambe le parti". (segue) (Res)