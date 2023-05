Riforme: ministra Casellati, premier eletto, il Colle non si tocca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma Elly Schlein e Giuseppe Conte hanno posto dei veti rispetto alla riforma in senso presidenziale: no all'elezione diretta, no a toccare la figura del capo dello Stato. "Non la metterei così. Noi non ci siamo presentati con una ricetta precostituita o con un testo predefinito, ma con un'agenda aperta, che poggia su due capisaldi: la stabilità e l'elezione diretta del presidente della Repubblica o del presidente del Consiglio. Quindi non ho vissuto la proposta di non toccare la figura del presidente come un veto, ma come un'opzione che avevamo già messo in campo". Quanto al tema dell'elezione diretta, "da un lato constato che il Pd ha preso le distanze da se stesso, perché dalla Bicamerale D'Alema alle due proposte della scorsa legislatura, Ceccanti e Parrini, chiedeva l'elezione diretta, addirittura del presidente della Repubblica, in un sistema di semipresidenzialismo alla francese. Dall'altro, resto francamente stupita dalla contrarietà dei 5 Stelle che hanno sempre fatto del coinvolgimento diretto del popolo, in tutti gli aspetti decisionali della società, la loro cifra identitaria tra piattaforme e referendum propositivi per consentire ai cittadini di partecipare direttamente alla formazione delle leggi sostituendosi al Parlamento". La maggioranza adesso si concentrerà sul premierato: "Abbiamo registrato un orientamento prevalente a favore del premierato, anche se con accenti diversi, da parte delle opposizioni". Un chiarimento, infine, cancellierato alla tedesca: "Variamente proposto nella interlocuzione con le opposizioni, indebolisce molto la figura del presidente della Repubblica, che tutti a parole dicono di voler esaltare", ha concluso la Casellati. (Res)