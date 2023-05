Oman: oltre 1.100 migranti indiani rimpatriati nell’ultimo anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 1.100 migranti indiani sono stati rimpatriati nell’ultimo anno dalle autorità del Sultanato dell’Oman. Lo ha riferito il quotidiano omanita “Times of Oman”, citando i dati diffusi ieri via Twitter dall’ambasciata dell’India a Mascate, specificando che di questi migranti, molte erano donne e lavoravano nel Paese come collaboratrici domestiche. La rappresentanza diplomatica indiana ha quindi espresso la gratitudine di Nuova Delhi nei confronti delle autorità omanite e ha assicurato il suo costante impegno e la sua sollecitudine a prendere le misure necessarie per rimpatriare i migranti ancora presenti nel Sultanato, garantendone l’incolumità e il benessere. (Res)