Francia-Italia: fuori Parigi verrà eretto il primo monumento dedicato agli immigrati italiani

- A Nogent-sur-Marne, comune alle porte di Parigi, verrà eretto un monumento in ricordo degli immigrati italiani, il primo mai realizzato in Francia. Ne parla il quotidiano "Le Figaro", spiegando che nella cittadina un quarto della popolazione è di origine italiana. I lavori sono già cominciati e prevedono un bilancio di 600 mila euro, finanziati in parte dal Consolato generale d'Italia e da molte associazioni. Al momento ne sono stati raccolti in tutto 500 mila. All'origine del progetto c'è Jean-Raphael Sessa, vice-sindaco di La Queue-en-Brie, che spera di raccogliere tutte le donazioni necessarie per la fine dell'estate. Sessa ha fondato nel 2018 il Circolo Lonardo Da Vinci, che organizza un concorso letterario annuale preseduto dal giornalista Alberto Toscano. (Frp)