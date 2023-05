Regno Unito: governo propone più medici specializzandi negli ambulatori di base

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Regno Unito, migliaia di medici specializzandi lavoreranno negli ambulatori dei medici di base per cercare di ridurre i tempi di attesa del Servizio sanitario nazionale (Nhs). Lo ha riferito il quotidiano "The Times". Il primo ministro britannico, Rishi Sunak, ha fatto della riduzione dei tempi di attesa dell’Nhs una delle sue priorità politiche. Migliaia di pazienti britannici hanno aspettato anche oltre 18 mesi per trattamenti di routine. Sunak ha insistito sul fatto che "non tutti hanno bisogno di vedere un medico di famiglia" mentre esponeva proposte per far curare più pazienti da farmacisti e altre figure del personale sanitario. Questa proposta è stata criticata dai rappresentanti dei medici di medicina generale, che temono possa essere rischiosa per i pazienti. (Rel)