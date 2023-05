Roma: studenti in protesta con tende contro il caro affitti davanti al ministero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stanchi di attendere, ora studio, casa e reddito": questo lo striscione esposto dall'organizzazione studentesca "Cambiare rotta" stamattina davanti al ministero dell'Istruzione a Roma. Dopo Milano, Bologna, Firenze, Torino e altre città, gli studenti in protesta contro il caro affitti hanno posizionato all'alba di oggi le loro tende davanti al ministero. Nella Capitale sono altri due i presidi simili, nelle due università La Sapienza e Tor Vergata. Un reddito studentesco per le fasce popolari, la costruzione di nuovi studentati residenziali e un piano di investimenti per l'ampliamento di quelli esistenti: queste le motivazioni della protesta. Le richieste "vanno tutte nella direzione dell'elaborazione e dell'attuazione di politiche e strumenti che servano per garantire realmente il diritto allo studio a tutti", spiegano le organizzazioni studentesche in una nota. (Rer)