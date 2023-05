Riforme: Fazzolari, il ruolo del Quirinale non sarà depotenziato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giovanbattista Fazzolari, spiega al "Corriere della Sera che la premier Giorgia Meloni "ha rilevato due grandi criticità. La prima è la totale instabilità dei nostri governi, che cambiano in media ogni due anni. E questo, per un Paese grande e potente, comporta difficoltà a stare ai tavoli internazionali. Sorprende che l'allarme abbiamo dovuto lanciarlo noi". "Tutte le forze - aggiunge - condividono l'idea che l'attuale sistema istituzionale italiano non funziona, è già un enorme punto di partenza. Il secondo grande problema è che governi sempre più scollegati dall'esito del voto popolare comportano una totale disaffezione dell'elettorato e quindi una delegittimazione delle istituzioni. Sul come affrontare questi problemi ci sono grandi distanze, ma tutti concordano sul fatto che il nostro sistema istituzionale sia un elemento di fragilità per il Paese". Nella bonza ci sarà l'elezione diretta del premier, che piace ai centristi e disturba parecchio la Lega: "Ci lavoreremo con il ministro Elisabetta Casellati, che sta facendo un ottimo lavoro. Una bozza ancora non c'è. Sottoporremo al Parlamento la proposta che può avere la maggior condivisione, anche fuori dalla maggioranza". (segue) (Res)