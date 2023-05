Riforme: Fazzolari, il ruolo del Quirinale non sarà depotenziato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto al presidente Mattarella, "negli incontri è emersa una grande attenzione a non depotenziare il ruolo super partes del presidente della Repubblica. Una riforma di questo genere va vista per il Muro, è ovvio che entrerebbe in vigore solamente con la nuova legislatura. E nessuno immagina di interrompere prima della scadenza naturale il mandato di Mattarella". La bicamerale rischia di rivelarsi una trappola: "Valuterà Casellati insieme al premier Meloni, ma non vediamo la necessità di una bicamerale. II dialogo sulle riforme si può portare avanti anche attraverso gli incontri con le opposizioni", ha concluso Fazzolari. (Res)