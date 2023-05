Università: Bernini, un errore cercare polemiche con i Comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La protesta degli studenti che piantano tende davanti alle università si allarga a mezza Italia, e il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara accusa: 'Il problema del caro affitti è grave' ma 'tocca le città governate dal centrosinistra'. Una critica a cui reagisce con "irritazione" la ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, che in una intervista al "Corriere della Sera" dice di non condividere "la ricerca di una contrapposizione con le amministrazioni locali, ritenuta controproducente al raggiungimento di una soluzione efficace e il più possibile condivisa". E tira dritto: "La mia linea è un'altra". Secondo la segretaria del Pd, Elly Schlein, la responsabilità è del governo che ha commesso errori madornali: "Se è un errore stanziare, appena al governo, quasi 1 miliardo per il diritto allo studio me ne assumo la totale responsabilità. Alle chiacchiere noi rispondiamo con i fatti, anche se so che è più faticoso farsi capire con i numeri che con la demagogia". Quanto al ministro Valditara, "esprime legittimamente le sue opinioni, ma la mia linea rimane quella del dialogo. La mia stella polare sono gli studenti". Bernini osserva inoltre che "c'è chi fa campagna elettorale con e sulle tende degli studenti, e chi risolve il problema. Questo governo, ad appena un mese dall'insediamento, ha stanziato quasi 1 miliardo di euro sul diritto allo studio: 500 milioni per le borse di studio e 400 per nuovi posti letto". (segue) (Res)