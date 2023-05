Università: Bernini, un errore cercare polemiche con i Comuni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione degli universitari (Udu) contesta che oggi abbiamo perso metà dei fondi Pnrr per mancata programmazione e il 70 per cento di quelli finanziati sono destinati ai campus privati. "Non è così, anzi il Mur è un'amministrazione decisamente virtuosa. Abbiamo raggiunto prima del tempo il target Pnrr di dicembre 2022 assegnando i 7.500 posti letto previsti. Ora lavoriamo per raggiungere l'obiettivo totale dei 52.500 posti letto e per questo ho stabilito una interlocuzione fattiva con le amministrazioni locali. Con una manifestazione d'interesse individueremo gli immobili disponibili. Per soddisfare la domanda dobbiamo aumentare l'offerta, è indiscutibile. E la collaborazione coni privati, prevista dal Pnrr, è indispensabile". Gli studenti sostengono che non si hanno certezze sulla copertura delle borse di studio, quale sia il numero degli idonei non beneficiari e su come verranno coperti gli aumenti legati all'inflazione e all'aumento della platea di Idonei. "La risposta è nelle risorse stanziate. Basta andare sul sito del ministero e guardare i decreti pubblicati nel rispetto dell'obbligo di trasparenza. Le borse di studio sono state adeguate al caro vita aggiornando gli importi minimi indicizzandole all'inflazione e alzando le soglie limite Isee e Ispee", ha concluso Bernini. (Res)