Serbia: amministratrice Usaid, sarò ambasciatore industria tecnologica serba in Usa e nel mondo

- L'amministratrice dell'Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (Usaid), Samantha Power, ha dichiarato che la Serbia "ha fatto cose incredibili nel settore della tecnologia" e che sarebbe felice di essere "l'ambasciatrice dell'industria tech serba negli Stati Uniti e nel mondo intero". Lo riporta l'agenzia di stampa "Fonet". Power ha quindi sottolineato che Usaid ha investito in Serbia "quasi un miliardo di dollari" e che nel Paese si stanno costruendo "aziende incredibili" soprattutto nel campo dell'intrattenimento, "come quello dei videogiochi", ha aggiunto. L'ambasciatrice ha affermato che il settore It serbo è cresciuto di uno "straordinario 45 per cento" lo scorso anno ed è diventato per la prima volta "il settore di esportazione più importante" del Paese balcanico. "Sempre più aziende di successo a livello globale, come Microsoft e Amazon, stanno aprendo uffici in Serbia, riconoscendo l'incredibile talento delle persone che vivono qui", ha concluso Power. (Seb)