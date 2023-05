Myanmar: Widodo sollecita unità Asean per sostenere piano di pace (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Indonesia e Singapore hanno condannato l'attacco sferrato domenica contro un convoglio dell'Asean che trasportava aiuti umanitari nello Stato di Shan, nel Myanmar. Il Governo di unità nazionale birmano, alleato delle Forze di difesa popolari che riuniscono i gruppi armati in lotta contro la giunta militare birmana, ha affermato di non essere a conoscenza dell'episodio. Il ministero degli Esteri di Singapore ha riferito che due funzionari dell'ambasciata di Singapore a Yangon accompagnavano il convoglio, e fortunatamente sono rimasti illesi. "E' fondamentale salvaguardare la sicurezza del personale umanitario e diplomatico, per assicurare che possano continuare le operazioni e l'assistenza necessaria a chi ne ha bisogno", ha dichiarato un portavoce del ministero. Il presidente indonesiano Joko Widodo ha ribadito la necessità di porre fine alle violenze: "Quel che voglio sottolineare è che (l'attacco) non influirà sulla determinazione dell'Asean e dell'Indonesia a chiedere ancora una volta la fine delle violenze. Ponete fine all'uso della forza (...) perché a esserne vittime saranno i cittadini, e in queste condizioni non emergerà alcun vincitore", ha dichiarato Widodo. (segue) (Fim)