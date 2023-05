Myanmar: Widodo sollecita unità Asean per sostenere piano di pace (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prima del vertice di Labuan Bajo, il presidente dell'Indonesia ha sollecitato i leader dell'Asean a intensificare gli sforzi per favorire una risoluzione della crisi nel Myanmar attraverso il dialogo. L'Indonesia, che regge la presidenza di turno dell'Associazione, sostiene "il principio di collaborazione e cooperazione con tutti" per garantire che il blocco regionale "non diventi attore per procura di nessuno e nessuno Stato". "Poiché vogliamo che l'Asean sia aperta, cooperi con tutti e con tutti i Paesi, risolvere i problemi interni all'Asean deve avvenire attraverso il dialogo. Questo è molto importante, specie nel caso del Myanmar", ha dichiarato il presidente indonesiano. (segue) (Fim)