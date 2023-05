Medio Oriente: tre morti in operazione israeliana, di cui comandante delle brigate Al Quds

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa israeliane (Idf) e il Servizio di sicurezza interna (Shin Bet) hanno anunciato l’uccisione del comandante delle brigate Al Quds, braccio armato del movimento della Jihad islamica, Ali Ghali, durante un’operazione a Khan Younis, all’alba di questa mattina, nel sud della Striscia di Gaza. Lo ha riferito l’emittente panaraba di proprietà qatariota “Al Jazeera”, citando un comunicato congiunto di Idf e Shin Bet. Secondo il comunicato, Ghali aveva preso parte all’organizzazione e all’esecuzione del lancio di razzi verso il territorio israeliano. Secondo “Al Jazeera”, oltre a Ghali, altre due persone sono morte nell’operazione israeliana a Khan Younis, mentre fonti mediche parlano di un numero imprecisato di feriti, alcuni dei quali in condizioni gravi.In un comunicato stampa del portavoce delle Forze di difesa israeliane, Avichay Adraee, si legge: "Stiamo entrando nel terzo giorno dell'Operazione Scudo e Freccia. Oltre al Capo del sistema missilistico (delle brigate al Quds), sono stati eliminati altri due terroristi responsabili del lancio dei razzi negli ultimi anni e dell'ultimo sbarramento verso Israele". "Fino alle 6 del mattino abbiamo attaccato 158 obiettivi", ha aggiunto Adraee, spiegando che "in totale finora sono stati lanciati 507 razzi contro Israele, dei quali 154 sono stati abbattuti e 110 sono caduti nella Striscia di Gaza". "Il 25% dei lanci fallisce", secondo il portavoce delle Idf, "dei loro razzi, 368 sono entrati nel territorio di Israele e in maggioranza colpiscono zone disabitate". Quanto al bilancio delle vittime del lancio di razzi, Adraee ha spiegato che "4 persone non coinvolte sono morte: un ragazzo di 16 anni, una ragazza di 10 anni, un altro ragazzo di 16 anni e un adulto di 51 anni, tutti palestinesi di Gaza". (Res)